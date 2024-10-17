شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة رأس المال السوقي.. موقف البورصة المصرية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على انخفاض اليوم الخميس، في ختام تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 21 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 2.155 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 80.9 مليار جنيهـ تضمنت تعاملات بسوق السندات "صفقات نقل ملكية".

فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.7 مليارات جنيه.

انخفاص المؤشر الرئيسي

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/ إيجي إكس 30 بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 30143.86 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 7667.8 نقطة.

وشملت الانخفاضات مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا، الذي تراجع بنحو 0.71%، ليصل إلى مستوى 10779.27 نقطة.