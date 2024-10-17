شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الناتج الصناعي الأمريكي خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

تراجع ناتج قطاع التصنيع

الدمام - شريف احمد - سجل الناتج الصناعي للولايات المتحدة تراجعا أكثر قليلا من التوقعات خلال الشهر الماضي بحسب بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الصادرة اليوم الخميس.وذكر المجلس أن الناتج الصناعي انكمش بنسبة 3ر0% خلال سبتمبر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% خلال أغسطس وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون انكماشه بنسبة 2ر0% بعد نموه بنسبة 8ر0% خلال أغسطس وفقا للبيانات الأولية.جاء التراجع الأكبر من التوقعات نتيجة الإضراب العمالي في شركة صناعة الطائرات العملاقة بوينج وتأثيرات الإعصارين هيلين وميلتون.وأشار التقرير الشهر إلى تراجع ناتج قطاع التصنيع بنسبة 4ر0% بعد نموه بنسبة 5ر0% في الشهر السابق.وتراجع ناتج قطاع المناجم خلال سبتمبر بنسبة 6ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 7ر0% أغسطس، في حين سجل قطاع المرافق نموا بمعدل 7ر0% بعد انكماشه بنسبة 3ر1% في الشهر السابق.وذكر مجلس الاحتياط أن معدل استغلال الطاقات الإنتاجية للقطاع الصناعي تراجع خلال سبتمبر إلى 5ر77% مقابل 8ر77% وفقا للبيانات المعدلة في أغسطس.