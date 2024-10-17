وسط الحرب والدمار.. نادر الأتات يغني للبنان ويجدد الدعاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق النجم اللبناني نادر الأتات مقطعًا غنائيًا من قصيدة “ولربّ نازلةٍ يضيقُ لها الفتى” من ديوان الإمام الشافعي للتعبير عن دعمه الكامل لوطنه لبنان وشعبه في ظل تصاعد الأوضاع الخطيرة مؤخرًا.

وفي التفاصيل، شارك نادر الأتات مقطع فيديو عبر منصة انستغرام، حيث أطلّ الأخير داخل الاستوديو وتضمن المقطع مشاهد الحرب والدّمار والنّزوح في لبنان.

وختم نادر الأتات المقطع الغنائي بتعليق: ” ياربّ خلّي عينك على لبنان”، وأرفق المنشور بالعبارة نفسها.

حقق الفيديو الذي نشره نادر الأتات انتشاراً واسعاً إذ تناقله عدد كبير من المتابعين والمشاهير والنجوم اللبنانيي العرب عبر صفحاتهم.