نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي اليومي للدعم الذي تم تقديمه للمواطنين النازحين. كما نشرت لائحة ربط كل من مراكز الايواء بمركز الرعاية الصحية الأولية المخصص له في مختلف المحافظات اللبنانية.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة نشرت التقرير التراكمي اليومي لدعم النازحين ولائحة ربط مراكز الايواء بالرعاية الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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