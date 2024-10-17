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الصحة نشرت التقرير التراكمي اليومي لدعم النازحين ولائحة ربط مراكز الايواء بالرعاية الصحية

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نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي اليومي للدعم الذي تم تقديمه للمواطنين النازحين.

كما نشرت لائحة ربط كل من مراكز الايواء بمركز الرعاية الصحية الأولية المخصص له في مختلف المحافظات اللبنانية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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