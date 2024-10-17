مقتل 17 فلسطينيًا على الأقل وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي على مدرسة في مخيم جباليا

لفتت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، إلى "استشهاد 17 مواطنًا على الأقل وإصابة العشرات بجروح بينهم نساء وأطفال، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي مدرسة أبو حسين الابتدائيّة التّابعة لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا" الّتي تؤوي نازحين، في مخيم ​جباليا​ شمال قطاع غزة".

وأشارت إلى أنّ "النّيران اندلعت في خيام النّازحين الموجودة في باحة المدرسة، نتيجة قصف الاحتلال"، موضحةً أنّ "بعض الشّهداء والجرحى نُقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان والعودة شمال قطاع غزة، إذ تعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إلى البقيّة في المدرسة المستهدَفة، كما أنّ مستشفيات شمال قطاع غزة عاجزة عن تقديم الخدمات للمصابين، في ظلّ الحصار المطبق الّذي يفرضه الاحتلال لليوم الـ13 على التّوالي".