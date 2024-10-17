"رويترز" عن مصادر مشاركة بالمعاملات التجارية: إسرائيل أوقفت معالجة طلبات استيراد المواد الغذائية لقطاع غزة

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مشاركة في المعاملات التجارية، أن "إسرائيل أوقفت معالجة طلبات استيراد المواد الغذائية لقطاع غزة"، لافتةً الى أن "الإجراء الإسرائيلي أدى لاختناق مسار نصف الإمدادات للقطاع المحاصر".

وكانت قد أبلغت مبعوث الإدارة الأميركية للمساعدات في الشرق الأوسط ليز غراندي، المنظمات الإنسانية التي تعمل في قطاع غزة أن واشنطن لن تفكر في فرض حظر على الأسلحة المقدمة لإسرائيل بسبب منع وصول الغذاء والدواء إلى القطاع.

وفي اجتماع يوم 29 آب الماضي في واشنطن، أخبرت غراندي زعماء أكثر من 12 منظمة إغاثة أن الولايات المتحدة قد تفكر في تكتيكات أخرى لإقناع إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة مثل ممارسة الضغط من خلال الأمم المتحدة، لكنها أكدت أن الإدارة ستواصل دعم إسرائيل ولن تؤخر أو توقف شحنات الأسلحة.

وذكر مسؤول مساعدات إنسانية حضر الاجتماع إن غراندي أشارت إلى أن إسرائيل هي واحدة من دائرة ضيقة من الحلفاء القلائل جدًا الذين لن تعارضهم الولايات المتحدة، ولن تمنعهم عن أي شيء يريدونه، بحسب موقع "بوليتيكو" الأميركي.

واوضح مسؤول المساعدات "كانت تقول نوعاً ما، مع بعض الحلفاء، لا يمكننا أن نلعب دور الشرطي السيئ".

وفي الاجتماع الذي دام قرابة الساعتين، شرح ممثلو المساعدات بالتفصيل الطرق التي تمنع بها إسرائيل الوصول إلى غزة وأثاروا مخاوف بشأن رفض الولايات المتحدة تقييد شحنات الأسلحة. كما قالوا لغراندي أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي، الذي يحظر على نطاق واسع على البلدان تقييد أو منع المساعدات الإنسانية أو حركة العاملين في المجال الإنساني في مناطق الصراع.

وقال أحد الأشخاص الذين حضروا الاجتماع: "كانت تقول إن القواعد لا تنطبق على إسرائيل". ووصف العديد من الحاضرين كلمات غراندي بأنها صريحة بشكل مثير للقلق، مما أثار دهشة الكثيرين في الغرفة. وقال العديد من الأشخاص الذين حضروا اجتماع أب إن غراندي لم تكن تعبر عن آرائها الخاصة، بل كانت تشرح السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.

وذكر مسؤول آخر في مجال المساعدات الإنسانية: "من المؤسف أنها الشخص الذي يمثل هذا الازدواج في السياسة الأمريكية عندما لا تكون هي المسؤولة عنه". وأضاف "دعمت ليز المهنيين الإنسانيين في الحكومة الأمريكية لجعل كبار المسؤولين يفهمون أهمية أولويات الوصول الإنساني المستمر في غزة".