شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب العالمى يواصل الصعود والعقود الآجلة تتجاوز 2702 دولارات والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب العالمي صعوده إلي مستويات تاريخية حيث ارتفع الذهب في التداولات الفورية قرب 2687 دولارا فيما وصلت العقود الآجلة للذهب لأكثر من 2702 دولارات وقت نشر هذه السطور.

الذهب على أعتاب تسجيل مستوى تاريخي جديد وينتظر التطورات خلال جلسة اليوم سواء من البنك المركزي الأوروبي الذي قد يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، أو البيانات الأمريكية التي تصدر اليوم والتي تشير إلى أوضاع الإنفاق من قبل المستهلك الأمريكي، بالإضافة إلى أداء قطاع العمالة.

الجدير بالذكر أن البنوك والمؤسسات العالمية تضع احتمال بوصول أسعار الذهب إلى ما بين 2700 – 2750 دولار للأونصة حتى نهاية عام 2024، على أن يستكمل الذهب ارتفاعه في 2025 وصولاً إلى المستوى 3000 دولار للأونصة.

أما عن معدلات استهلاك الذهب في الصين أكبر مستهلك في العالم، حيث قام القطاع الصناعي بسحب 118 طن من الذهب من بورصة شنغهاي للذهب خلال شهر سبتمبر، وهو انتعاش موسمي بنسبة 11% على أساس شهري وسط تجديد نشط من قبل صائغي المجوهرات استعدادًا لزيادة المبيعات المتوقعة خلال عطلة العيد الوطني في أوائل أكتوبر.

ومع ذلك تظل عمليات السحب الإجمالية أقل بنسبة 18% من المتوسط على مدار 10 سنوات. حيث بلغ إجمالي الطلب بالجملة منذ بداية العام حتى الآن 1128 طن، بانخفاض 11% على أساس سنوي.



