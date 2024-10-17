شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 74.67 دولار لبرنت و70.84 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم نتيجة لتقلص الخسائر الحادة التي تكبدتها على مدار الجلستين الماضيتين، وذلك بعد أن أظهرت بيانات في قطاع النفط انخفاضًا غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتًا أو 0.6 % إلى 74.67 دولار للبرميل كما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 70.84 دولار بارتفاع 45 سنتًا أو 0.6 % وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وانخفض الخامان عند التسوية أمسٍ إلى أدنى مستوياتهما منذ الثاني من أكتوبر لليوم الثاني على التوالي.

وتراجع الخامان القياسيان بنسب تتراوح بين 6إلى 7% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب لعامي 2024 و2025.



