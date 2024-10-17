شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إسكان الحجاج بالمدينة تواصل استقبال إصدار التصاريح لنهاية رجب والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تواصل لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة، استقبال طلبات إصدار تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج 1446هـ حتى نهاية شهر رجب من العام الجاري.ودعت ملاك ومستثمري مساكن الحجاج الراغبين في الحصول على التصاريح اللازمة، إلى سرعة التقديم والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الواجب توفرها وفقًا للائحة، وذلك من خلال الرابط التالي: https://geoservices.amana-md.gov.sa/citizen/service/pilgrims_permit.