شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء.. تمديد فترة تخفيض غرامات المرور يخفف الأعباء ويعزز المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

تشجيع على اتباع القوانين

د فيصل النوري

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فرصة لتسوية الأوضاع

م. محمد زمزمي

الدمام - شريف احمد - أكد مختصون أن تمديد فترة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة لمدة ستة أشهر إضافية يعكس حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمقيمين، ودعم الالتزام بالقوانين المرورية.وأوضحوا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحفيز الأفراد على تسوية مخالفاتهم المتراكمة، وتعزيز السلامة المرورية، مما يساهم في تحقيق بيئة مرورية آمنة للجميع. ويعد هذا التمديد فرصة إضافية للمستفيدين للاستفادة من التخفيضات المتاحة، وهو ما يعكس التزام الدولة بالاستجابة لاحتياجات المجتمع ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي.وقال الإكاديمي الاقتصادي د. فيصل النوري: "تمديد فترة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية يعد خطوة إيجابية تعطي متسع من الوقت ومجال إضافي للمواطنين والمقيمين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. هذا التمديد يتيح للمستفيدين الفرصة للاستفادة من التخفيض لسداد المخالفات المتراكمة، مما يسهم في تقليل الديون الفردية وتحفيز الأفراد على الامتثال للقوانين المرورية".وأضاف: "من الجانب الآخر، فإن تسديد المخالفات المستحقة يعزز من موارد الدولة، حيث يدفع الأفراد لتسوية أمورهم المالية بشكل أكبر، ما قد يسهم في تحسين الوضع المالي العام. كما أن هذا التمديد يفتح المجال أمام الأفراد لتخطيط ميزانياتهم الشخصية بشكل أفضل، ما يعود بالفائدة على الدورة الاقتصادية ككل. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يسهم هذا التخفيض في تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين المرورية، ما يقلل من حجم الغرامات المستقبلية ويخفف الضغط على الموارد الحكومية المخصصة لمتابعة المخالفات".من جهته، يوضح المختص في السلامة المهندس محمد زمزمي: "قرار تمديد فترة التخفيض على غرامات المخالفات المرورية المتراكمة هو خطوة في الاتجاه الصحيح لتحفيز الالتزام بالقوانين المرورية. هذا التمديد يمنح المخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من فترة التخفيض لتقليل العبء المالي".وأكمل: "ومن الناحية المرورية، فإن زيادة معدلات السداد من المخالفين يمكن أن تساعد في تعزيز الانضباط المروري، حيث يصبح لدى الأفراد حافز أكبر لتسوية مخالفاتهم، ما يعزز من الالتزام بالقوانين المرورية. إضافة إلى ذلك، فإن رفع الوعي بين السائقين بأهمية الالتزام بالقوانين لتجنب المخالفات في المستقبل يعد خطوة استباقية نحو تحسين السلامة المرورية. وبشكل عام، يمكن أن يسهم هذا التمديد في تقليل عدد المخالفات المتراكمة، مما يجعل الطرق أكثر أمانًا للجميع".