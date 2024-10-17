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إنقاذ 5 مواطنين علقت واسطتهم البحرية بمحافظة جدة

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة (5) مواطنين علقت واسطتهم البحرية بالشعب المرجانية، وتم تقديم المساعدة لهم.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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