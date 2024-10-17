شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 5 مواطنين علقت واسطتهم البحرية بمحافظة جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة (5) مواطنين علقت واسطتهم البحرية بالشعب المرجانية، وتم تقديم المساعدة لهم.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

