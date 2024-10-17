شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بمكة يحق 82.277 ساعة تطوعية خلال الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.