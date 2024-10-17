شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «غذاء السلطان» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة عن فتح باب الترشّح، اليوم، وحتى 17 نوفمبر المقبل، لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة مع الالتزام بما يلي:
- تقديم خطاب موقع للجنة الترشيحات والمكافآت يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته.
- استكمال تعبئة نموذج (1) السيرة الذاتية.
- تقديم صورة واضحة من الهوية الوطنية ومن بطاقة العائلة للأفراد ونسخة من جواز لسفر لغير السعوديين.
- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
يُشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكّنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:
١. القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.
٢. الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.
٣. القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة مع الالتزام بما يلي:
- تقديم خطاب موقع للجنة الترشيحات والمكافآت يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته.
- استكمال تعبئة نموذج (1) السيرة الذاتية.
- تقديم صورة واضحة من الهوية الوطنية ومن بطاقة العائلة للأفراد ونسخة من جواز لسفر لغير السعوديين.
- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
يُشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكّنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:
١. القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.
٢. الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.
٣. القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.