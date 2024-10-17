شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نوفمبر.. عمومية «ريدان» تصوت على تعديل 22 مادة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، فإن من المقرر انعقاد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:00 مساءً، يوم الخميس 07 نوفمبر 2024 الموافق 05 جمادى الأول 1446.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية:
1. التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.
2. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
3. التصويت على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.
4. التصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال.
5. التصويت على تعديل المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة.
6. التصويت على تعديل المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم.
7. التصويت على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم.
8. التصويت على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.
9. التصويت على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال.
10. التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.
11. التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود.
12. التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس.
13. التصويت على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس وأعضاء اللجان.
14. التصويت على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة تعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي وأمين السر وصلاحياتهم.
15. التصويت على تعديل المادة رقم (26) المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
16. التصويت على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.
17. التصويت على تعديل المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات.
18. التصويت على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
19. التصويت على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمحضر اجتماع الجمعية.
20. التصويت على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله.
21. التصويت على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتزامات مراجع حسابات الشركة.
22. التصويت على تعديل المادة رقم (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح على المساهمين.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، فإن من المقرر انعقاد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:00 مساءً، يوم الخميس 07 نوفمبر 2024 الموافق 05 جمادى الأول 1446.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية:
1. التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.
2. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
3. التصويت على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.
4. التصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال.
5. التصويت على تعديل المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة.
6. التصويت على تعديل المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم.
7. التصويت على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم.
8. التصويت على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.
9. التصويت على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال.
10. التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.
11. التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود.
12. التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس.
13. التصويت على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس وأعضاء اللجان.
14. التصويت على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة تعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي وأمين السر وصلاحياتهم.
15. التصويت على تعديل المادة رقم (26) المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
16. التصويت على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.
17. التصويت على تعديل المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات.
18. التصويت على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
19. التصويت على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمحضر اجتماع الجمعية.
20. التصويت على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله.
21. التصويت على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتزامات مراجع حسابات الشركة.
22. التصويت على تعديل المادة رقم (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح على المساهمين.