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في 5 نقاط.. إليك ما تحتاج معرفته حول تخفيض غرامات المخالفات المرورية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - طرح الأمن العام أبرز الأسئلة الشائعة والاستفسارات، الخاصة بإعلان تمديد فترة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها.
وأوضحت كافة النقاط على حسابها الرسمي في "إكس" وجاءت كالتالي:-
- كم نسبة تخفيض المخالفات؟ ومتى يبدأ العمل به؟
نسبة تخفيض المخالفات (1650) من قيمة غرامة المخالفة، وسيمدد العمل به لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ 19/ 10/ 2024 م حتى تاريخ 8م.
- المخالفات التي يسري عليها تمديد التخفيض بنسبة (650)
يسري التخفيض على جميم المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 48 م.

- مدة تمديد فترة تخفيض المخالفات المتراكمة
مدة تمديد فترة تخفيض المخالفات المتراكمة (6) أشهر تبدأ من تاريخ 224/109 م حتى تاريخ 14/18 2025 م.
- شروط الاستفادة من تمديد التخفيض
للاستفادة من تمديد فترة التخفيض يجب سداد غرامات المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 18 / 4 / 2024 قبل انتهاء مدة التمديد.

- الفرق بين تخفيض (50 16) وتخفيض (25 96) للمخالفات
تخفيض (50 16) يطبق على المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 8 4/ 202م,أما تخفيض (9625) فيطبق على المخالفات المرتكبة اعتبارًا من هذا التاريخ.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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