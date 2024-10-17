شكرا لقرائتكم خبر عن في 5 نقاط.. إليك ما تحتاج معرفته حول تخفيض غرامات المخالفات المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرح الأمن العام أبرز الأسئلة الشائعة والاستفسارات، الخاصة بإعلان تمديد فترة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها.وأوضحت كافة النقاط على حسابها الرسمي في "إكس" وجاءت كالتالي:-- كم نسبة تخفيض المخالفات؟ ومتى يبدأ العمل به؟نسبة تخفيض المخالفات (1650) من قيمة غرامة المخالفة، وسيمدد العمل به لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ 19/ 10/ 2024 م حتى تاريخ 8م.- المخالفات التي يسري عليها تمديد التخفيض بنسبة (650)يسري التخفيض على جميم المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 48 م.

- مدة تمديد فترة تخفيض المخالفات المتراكمة

مدة تمديد فترة تخفيض المخالفات المتراكمة (6) أشهر تبدأ من تاريخ 224/109 م حتى تاريخ 14/18 2025 م.

- شروط الاستفادة من تمديد التخفيض

للاستفادة من تمديد فترة التخفيض يجب سداد غرامات المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 18 / 4 / 2024 قبل انتهاء مدة التمديد.

- الفرق بين تخفيض (50 16) وتخفيض (25 96) للمخالفات

تخفيض (50 16) يطبق على المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 8 4/ 202م,أما تخفيض (9625) فيطبق على المخالفات المرتكبة اعتبارًا من هذا التاريخ.