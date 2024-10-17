شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخصين لترويجهما 6.6 كيلوجرامات من الحشيش ومخالف لنظام البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهما (6.6) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة. مخالف لنظام البيئة

فيما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، لاقتنائه كائنات فطرية مهددة بالانقراض، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أنه تم تسليم الكائنات للجهة المختصة، مؤكدةً أن عقوبة ‏عرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض السجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة تصل إلى (30) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.