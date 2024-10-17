شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز برئاسة الاتحاد الدولى للغاز.. خالد أبو بكر: أشكر الحكومة على دعمها والان مع تفاصيل الخبر

فازت مصر برئاسة الاتحاد الدولي للغاز بانتخاب المهندس خالد أبو بكر رئيسا للاتحاد في الفترة من 2028 إلى 2031، وذلك خلال إعلان نتيجة الانتخابات مجلس الاتحاد الدولي للغاز الذي عُقد في القاهرة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024.

وقال المهندس خالد أبو بكر رئيس الاتحاد المنتخب ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للغاز: "أشكر الحكومة المصرية على دعمها الكبير لهذا الترشيح، وبخاصة وزيري البترول والخارجية، وأن هذا يعكس النجاح الدور الريادي والمحوري الذي تلعبه مصر إقليميًا وعالميًا في تأمين وتنويع مصادر الطاقة".



وأضاف أبو بكر خلال مؤتمر صحفى اليوم: "تتمحور الرؤية المستقبلية حول ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في تعزيز أمن الطاقة عبر تطوير بنية الغاز في المناطق غير المؤهلة، تحسين القدرة على التعامل مع تقلبات الأسعار، وتعزيز الاستدامة من خلال الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والميثانول والطاقة النظيفة، بما يسهم في تقليل الانبعاثات. هذه الأهداف تعكس التزام مصر بتطوير القطاع بشكل مستدام بيئيًا.

وأكد خالد أبو بكر، أن مصر ستعمل جنبًا إلى جنب مع الرئاسة الإيطالية للاتحاد من خلال منصب نائب الرئيس في الفترة من 2025 إلى 2028، مشيرًا إلى أن التنسيق مع إيطاليا سيكون ضروريًا لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

وتعد هذه أول مرة تفوز فيها دولة أفريقية أو من الشرق الأوسط برئاسة الاتحاد واستضافة هذا المؤتمر البارز، الذي يجمع أكبر الخبراء وصناع القرار في صناعة الغاز والطاقة للمساهمة في تشكيل مستقبلها، وتستضيف مصر الدورة 31 من المؤتمر الدولي للغاز (World Gas Conference) في عام 2031.

وستوفر استضافة مصر للمؤتمر العالمي للغاز في 2031 منصة لإبراز ريادتها في التحول بمجال الطاقة، وتعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجيا الحديثة. كما سيسلط الحدث الضوء على جهود مصر في أن تصبح مركزًا للطاقة الخضراء، وسيجذب الانتباه إلى إمكانياتها الاقتصادية والسياحية.