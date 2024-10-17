النشرة: الطيران الاسرائيلي اغار ليلا على اربع دفعات على الحدود التي تربط لبنان بسوريا من ناحية الهرمل

اشار مراسل "النشرة" في البقاع، الى انه ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى ليل امس باستهداف الطيران الاسرائيلي المنازل والمؤسسات، ففي سهل يونين شعت اغار على منزل ادى الى سقوط شهيدين اربعة جرحى احداهما فتى يبلغ من العمر ١٤ عاماً كما قصف منزل في سهل طاريا غربي بعلبك ادت الى سقوط شهيدان وجرح شخصين جميعهم من التابعية السورية.

ولفت الى انه حوالي التاسعة والنصف اغار الطيران على مبنى في سهل بلدة سرعين جرح اثنين نقلا الى المستشفى للمعالجة، واستهدف الطيران الحربي المعادي على احدى المشاريع التجارية على طريق ايعات باتجاه بوداي مما ادى الى اضرار جسيمة وتضررت القرية الزراعية المجاورة.

واشار الى الحصار الذي يضربه العدو من خلال ضرب المعابر اغار على اربع دفعات على الحدود جرماش - القصر - الحرف، والتي تربط لبنان بسوريا من ناحية الهرمل.

وطول الليل حتى هذه اللحظة يواصل طيران الاستطلاع تحليقه في سماء بعلبك الهرمل.