الحكومة الكندية: الهجمات على اليونيفيل غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا

نددت الحكومة الكندية بالهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية في شمال غزة وعلى قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، وطالبت بوقف الهجمات على الفور.
واكدت الحكومة الكندية في بيان أوردته "رويترز": انه "تدين كندا هجمات جيش الدفاع الإسرائيلي المتزايدة على البنية التحتية المدنية في شمال غزة وكذلك هجماتها على قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان. تلك الهجمات غير مقبولة ويجب أن تتوقف على الفور".
وأضافت: "الوضع الإنساني، الذي يزداد سوءا، غير مقبول. ويستمر في التدهور بسبب التراجع الكبير في المساعدات المسموح بدخولها إلى غزة.. نزح المدنيون الفلسطينيون مرات لا حصر لها، ولم يعد هناك مكان آمن يلجأون إليه وهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية".
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