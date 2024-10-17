عراقجي: عهد سياسة الاوروبيين الخبيثة "فرق تسد"  في منطقتنا قد ولى منذ امد بعيد

اكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إن عهد سياسة الاوروبيين الخبيثة "فرق تسد" في منطقتنا قد ولى منذ امد بعيد.

ولفت عراقجي في تصريح له، الى إن القسم المتعلق بإيران في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي يتضمن في طياته رسائل كثيرة. وتابع: من وجهة نظرنا، من الواضح أن طريق التعاون المبني على الاحترام الذي اقترحناه عليهم في اجتماعات مختلفة، بما في ذلك في نيويورك، قد تم الرد عليه الآن من خلال رغبة أوروبا في "المواجهة" من خلال حظر رحلات الركاب وتوجيه تهمة "الاحتلال" العبثية الى إيران. وأضاف: "الجزر الثلاث كانت دائما تابعة لإيران وستظل كذلك إلى الأبد".