شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا ‏تجمعا لقوات الاحتلال في خلة وردة برشقة صاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف ‏تجمعا لقوات الاحتلال في خلة وردة برشقة صاروخية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية، أن طائرات الاحتلال تقصف مبنى قرب نقابة المهندسين في محيط شارع الجلاء بمدينة غزة.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن حزب الله استهدفت موقعا لجيش الاحتلال في منطقة دالتون الحدودية برشقة صاروخية، لافتا حزب الله يستهدف ثكنة يفتاح الإسرائيلية بالجليل الأعلى برشقة صاروخية.