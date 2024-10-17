شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة سائق أتوبيس حادث جامعة الجلالة محبوسًا لمحكمة الجنايات والان مع تفاصيل الخبر

حرصًا منها على تحقيق العدالة الناجزة، وفي خلال 48 ساعة من وقوع الحادث، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق حافلة طريق الجلالة، محبوسا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهامه بتعاطي جوهر المورفين المخدر، والقتل والإصابة الخطأ، حال قيادته حافلة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وأهابت النيابة العامة بمسئولي شركات نقل الأشخاص، والمسئولين عن المؤسسات التعليمية المختلفة إلى وضع أُسُس واضحة ومنتظمة للكشف الدوري على السائقين؛ ضمانًا لعدم تعاطيهم المواد المخدرة أو المسكرة التي تؤثر على صلاحيتهم للقيادة، وتعرض حياة مستقلي الحافلات التي يقودونها للخطر.