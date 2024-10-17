شكرا لقرائتكم خبر عن أى بى سى نيوز: نتنياهو يوافق على ضرب مجموعة أهداف داخل إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة "أى بى سى نيوز" نقلا عن مصدر إسرائيلى إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وافق على مجموعة أهداف لضربها داخل إيران دون تحديد جدول زمني للهجوم.

ويتوقع المسئولون الأمريكيون أن تشن إسرائيل غارات على إيران بسبب هجوم طهران على تل ابيب في وقت سابق من هذا الشهر ، قبل يوم انتخابات الرئاسة الامريكية المقررة في الخامس من نوفمبر، وفقا لمصادر لشبكة سي إن إن.

وقالت المصادر إن الجدول الزمني ومعايير الرد الإسرائيلي على إيران كانت موضع نقاش مكثف داخل الحكومة الإسرائيلية ولا ترتبط بشكل مباشر بتوقيت الانتخابات الامريكية، ومع ذلك، يبدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - الذي وصفه كبار المسؤولين في الإدارة الامريكية بأنه متناغم للغاية مع السياسة في واشنطن- حساسًا للغاية لأي تداعيات سياسية محتملة لأفعال إسرائيل في الولايات المتحدة، على حد قولهم.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، بدأت الإدارة في ممارسة ضغوط جديدة على إسرائيل لتحسين الظروف الإنسانية داخل غزة. وفي رسالة صارمة تم الكشف عنها هذا الأسبوع، حذر وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إسرائيل من أن الفشل في تقديم المزيد من المساعدات إلى القطاع قد يؤدي إلى قطع المساعدات العسكرية.

في إشارة إلى الديناميكيات السياسية المتوترة، لم يتم توقيع الرسالة من قبل الرئيس أو نائب الرئيس، ولم يهدد أي منهما علنًا بقطع المساعدات عن إسرائيل، على الرغم من الضغوط من اليسار ويوافق الموعد النهائي للسماح بمزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد الانتخابات. وجاء التحذير في نفس الأسبوع الذي وصل فيه نظام دفاع جوي أمريكي متقدم إلى إسرائيل للدفاع عن البلاد ضد الهجمات الإيرانية.

ولا يزال تطور الصراع في الأسابيع الثلاثة التي تسبق يوم الانتخابات أحد أكبر أوجه عدم اليقين للحملتين الرئاسيتين، وفي حين أنها ليست قضية من الدرجة الأولى بالنسبة للعديد من الناخبين، فقد أدت الأزمة إلى تعقيد جهود هاريس للفوز بولاية ميشيجان، وهي ولاية ذات تركيز كبير من الناخبين العرب الأمريكيين.