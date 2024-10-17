شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تنعي متوفي حادث حافلة طلاب جامعة الجلالة وتصلي من أجل المصابين والان مع تفاصيل الخبر

تنعي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، متوفي حادث حافلة طلاب جامعة الجلالة.

وذكرت الكنيسة فى بيان لها أنها تصلى إلى الله القدير، أن يمنح أسر المتوفين الصبر والرجاء، كما تتمنى الشفاء العاجل لكافة مصابي الحادث الأليم.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التعزية في حادث أتوبيس طلاب جامعة الجلالة، الذي وقع أمس الأول، ما أدى إلى وفاة 12 طالبًا وإصابة 29 آخرين.



