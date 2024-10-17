لغز العثور على طفل مشنوقا بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل مشنوقا داخل منزله بمركز أطفيح جنوب المحافظة.

مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل منزل بدائرة المركز.

رئيس مباحث القطاع وجه بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع فرقة الشرق.

المعاينة الأولية بينت أن الجثة لطفل يدعى سيف رجب 14 سنة يرتدي ملابسه كاملة فارق الحياة إثر تعرضه للشنق، والاشتباه في وجود شبهة جنائية.

وصل فريق من النيابة العامة إلى موقع البلاغ للمعاينة وسماع أقوال أسرته.