شكرا لقرائتكم خبر عن قمر الصيد.. اليوم اكتمال القمر "بدر ربيع الآخر" بسماء مصر فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

يكتمل اليوم الخميس، قرص القمر بسماء مصر، ويصبح بدرا كامل الاستدارة فى ذلك اليوم حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%، حيث يشرق القمر فى ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس فى صباح اليوم التالي.

وقال الدكتور أشرف تاردس، فى تصريحات له، إن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقى لقرص القمر، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا فى الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر.

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الصيد" لأنه فى هذا الوقت من العام تتساقط أوراق الشجر كاشفة عن الطيور السمينة التى تكون جاهزة للصيد فوق الأشجار، كما يُعرف أيضا باسم قمر السفر والترحال.

ويعتبر وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.