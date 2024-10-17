شكرا لقرائتكم خبر عن عشان نفهم.. هل يعاقب القانون على السحر والأعمال السلفية والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "الإيذاء النفسى من خلال أعمال السحر والشعوذة شرعا وقانونا"، استعرض خلاله اختلاف العلماء والفقهاء فى أمر السحر هل له حقيقة أم هو خداع وتخييل؟ وذهاب جمهور الفقه لعدم العقاب حتى وأن حصل الإيذاء، محكمة النقض والطب النفسى ودار الإفتاء يتصدوا للأزمة".

فالسحر لغة: هو كل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجرى مجرى التمويه والخداع، وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، فكان الساحر أدى الباطل فى صورة الحق وخيل الشئ على غير حقيقته أى صرفه عن وجهه، أما السحر فى الاصطلاح: المخادعة والتخييل أو عزائم ورقى وعقد تؤثر فى الأبدان والقلوب فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين من صاحبه.

والسحر معترف به شرعا فلا يصح لمسلم أن ينكره بعد قوله تعالي:"وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إلا بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِى الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 101-103].

فى التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية الإيذاء النفسى من خلال أعمال السحر والشعوذة، وموقف الفقه الجنائى منه، وموقف القضاء، فلا خلاف ما بين العلماء على وجود السحر فقد اخبرنا القرأن به وذم فاعله وجزم أنه لا يفلح وتوعده بعذاب آليم، ولكن اختلف العلماء فى أمر السحر هل له حقيقة أم هو خداع وتخييل؟ فقد ذهب جمهور العلماء من أهل السنة إلى أن السحر له حقيقة وتأثير بدلالة قوله تعالي: (وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ)، وقوله تعالي: (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِوَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إلا بِإِذْنِ اللهِ)، وقوله تعالى أيضا: (وَمِن شَرِّ النَّفَّٰاثَاتِ فِى الْعُقَدِ).





وإليكم التفاصيل كاملة:

عشان نفهم.. الإيذاء النفسي من خلال أعمال السحر والشعوذة.. اختلف العلماء في أمر السحر هل له حقيقة أم هو خداع وتخييل؟.. جمهور الفقه يذهب لعدم العقاب حتى وأن حصل الإيذاء.. محكمة النقض والطب النفسى يتصديان للأزمة





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