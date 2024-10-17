شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التقديم لطلب إجراء الكشف الطبى للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت وزارة الصحة والسكان رابط لتسجيل بيانات طلب إجراء الكشف الطبى للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وفى السطور التالية يرصد الخليج 365 خطوات الاستعلام عن الكشف الطبى لبطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية التسجيل لأول مرة، ضمن الخدمات المقدمة عبر الموقع.

خطوات الاستعلام عن الكشف الطبي:-

1. الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

2. كتابة الرقم القومي.

3. الضغط على زر "بحث".

4. تظهر النتيجة مباشرة.

الدخول علي موقع وزارة الصحة والسكان من خلال الرابط التالي...http://pod.mohp.gov.eg/register.aspx كتابة الرقم القومي. كتابة الاسم رباعي. كتابة تاريخ الميلاد متضمناً العمر والشهر والسنة. كتابة العمر والحالة الاجتماعية سواء أعزب أو متزوج أو أرمل. محافظة السكن ومدينة السكن. العنوان. الوظيفة. رقم الهاتف المحمول ويجب التأكد منه لأنه سوف يتم إرسال رسالة قصيرة عليه. تحديد نوع الإعاقة. يجب التأكد من كتابة نوع الإعاقة وجميع البيانات صحيحة وسوف تصل رسالة بالموعد ومكان الكشف. الضغط على حفظ البيانات.

خطوات تسجيل طلب لأول مرة:

ومن الجدير بالذكر أن من الضروري علي المقدمين على تلك الخدمة كتابة محل الإقامة المكتوب فى بطاقة الرقم القومى.