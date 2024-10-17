شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيران يصل القاهرة فى أول زيارة منذ 11 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجى، إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء الأربعاء، على رأس وفد دبلوماسي، وهي الزيارة الأولى لمسؤول إيراني إلى مصر منذ 11عاما.

وبحسب وكالة إيرنا الإيرانية الرسمية، تأتي زيارة عراقجي لمصر في إطار جولته الإقليمية بهدف تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

ومصر هي المحطة الثامنة في الجولة الاقليمية التي بدأها عراقجي منذ نحو أسبوعين، بهدف تنسيق الإجراءات الهادفة إلى "وقف جرائم الكيان الصهيوني" ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وفقا للوكالة.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن زيارة عراقجي، للقاهرة تأتي في إطار جهود مصر المبذولة لخفض التصعيد ومنعه، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان.

وفي لقاء عراقجي مع ملك الأردن خلال زيارته لعمان الثلاثاء، أكد العاهل الاردني، ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة، محذرا من أن "استمرار القتل والتدمير سيبقي المنطقة رهينة العنف وتوسيع الصراع".

وأشار إلى حرص المملكة على "بذل كل الجهود مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل استعادة الاستقرار في المنطقة وإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية".

فيما شدد الوزير الإيراني، على ضرورة العمل الجماعي بين دول المنطقة لوقف آلة "الحرب الصهيونية"، ومنع توسيع نطاق الحرب، وحماية استقرار وأمن المنطقة.