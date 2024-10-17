حزب الله يكشف خصائص صاروخ نصر 1 الذي استهدف فيه وسط إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - عرض "حزب الله" اللبناني "بطاقة سلاح" لصاروخ "نصر 1" الذي استهدف فيه يوم الاثنين الماضي، ثكنة بيت ليد شرق نتانيا وسط إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو أوضح فيه خصائص ومميزات هذا الصاروخ:

القطر 302 ملم.

وزن الرأس الحربي 100 كلغ.

المدى 100 كلم.

صاروخ أرض أرض دقيق طوره مهندسو المقاومة الإسلامية.

يُستخدم في ضرب الأهداف والمرافق الحيوية بدقة تصل إلى 5 م.

يمتاز بقدرته على تضليل أنظمة الدفاع الجوي، ومناعة منظومته حيال التشويش.

دخل الخدمة بتاريخ 14 أكتوبر 2024".

جدير بالذكر أن "حزب الله" كان قد أعلن استهداف ثكنة بيت ليد شرق نتانيا بصلية صاروخية نوعية.