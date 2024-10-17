إعلام الاحتلال: رصدنا إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، عن رصده إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل، وفقا للقاهرة الإخبارية.

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد 16 شخصًا وإصابة 52 آخرين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وفى بيان سابق، أفادت الصحة اللبنانية، في بيان، اليوم أن غارات الاحتلال يوم أمس على لبنان أسفرت عن سقوط 17 شهيدًا و182 مصابًا، بينهم 3 شهداء و92 مصابًا في الجنوب، 9 شهداء و49 جريحًا في النبطية، 5 شهداء و26 جريحًا في البقاع، و15 جريحًا في بعلبك الهرمل".

وأعلنت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى يوم أمس الثلاثاء إلى 2367 شهيدًا، وإصابة 11088 آخرين.

وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 12 شهرًا بعد إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.