شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لطلب إثبات قيد لمواليد ما قبل عام 1962 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: سارة وائلالخميس، 17 أكتوبر 2024 07:00 ص
نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي المستندات والشروط المطلوبة لطلب إثبات قيد لمواليد ما قبل عام 1962، وفي ذلك الصدد يرصد الخليج 365 هذه المستندات والشروط في السطور التالية:المستندات المطلوبة هي:
خطاب من الأحوال المدنية بالعباسية، المركز الرئيسي، الدور الرابع، مواليد الخارج.شروط الحصول علي هذه الخدمة:
1. إحضار المستندات المطلوبة.
2. أن يحضر الشخص طالب الخدمة بنفسه أو أحد أقارب الدرجة الأولي أو مفوض من السفارة إلي إدارة التراخيص الطبية.
3. مصاريف الخدمة 30 جنيها.
وفي ذلك السياق، لاستخراج شهادات ميلاد لمواليد الخارج ما قبل عام 1962، علي طالب الخدمة أن يحضر نفس المستندات والشروط السابقة ، باختلاف مصاريف الخدمة وتبلغ 20 جنيها فقط.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز