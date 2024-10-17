شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لطلب إثبات قيد لمواليد ما قبل عام 1962 والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي المستندات والشروط المطلوبة لطلب إثبات قيد لمواليد ما قبل عام 1962، وفي ذلك الصدد يرصد الخليج 365 هذه المستندات والشروط في السطور التالية:

المستندات المطلوبة هي:

خطاب من الأحوال المدنية بالعباسية، المركز الرئيسي، الدور الرابع، مواليد الخارج.

شروط الحصول علي هذه الخدمة:

1. إحضار المستندات المطلوبة.

2. أن يحضر الشخص طالب الخدمة بنفسه أو أحد أقارب الدرجة الأولي أو مفوض من السفارة إلي إدارة التراخيص الطبية.

3. مصاريف الخدمة 30 جنيها.

وفي ذلك السياق، لاستخراج شهادات ميلاد لمواليد الخارج ما قبل عام 1962، علي طالب الخدمة أن يحضر نفس المستندات والشروط السابقة ، باختلاف مصاريف الخدمة وتبلغ 20 جنيها فقط.