شكرا لقرائتكم خبر عن مجالات وشروط التقدم لـ"جائزة بريكس" للمبتكرين الشباب بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تلقى الطلبات من الشركات الناشئة المهتمة بالمشاركة فى جائزة "بريكس" السابعة للمبتكرين الشباب التى سيتم تنظيمها فى سوتشى – روسيا الاتحادية فى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2024، وذلك بجوائز إجمالية تصل إلى 50 ألف دولار أمريكى، وذلك رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وتهدف هذه المسابقة إلى استعراض أفضل نتائج البحوث العلمية والمشاريع المبتكرة، مع التركيز على الابتكارات التكنولوجية التى تساهم فى تطوير الفروع العلمية والتكنولوجية لدول البريكس، وتشمل المجالات الرئيسة للمسابقة ما يلي:

1. التكنولوجيا الخضراء لصناعة الكيماويات

2. التكنولوجيا الخضراء لصناعة الأغذية

3. التكنولوجيا الخضراء للصناعات الزراعية

4. تقنيات الذكاء الاصطناعي

كما تحتوى الجائزة على ترشيح خاص بعنوان "البلاديوم فى تكنولوجيا المستقبل"، والذى سيتم منحه بشكل منفصل.

ويشترط أن يكون عمر المشاركين وقت المسابقة أقل من 40 عامًا، وسيتم التواصل فقط مع الفرق التى استوفت الشروط، وتم تقييمها من خلال لجنة من خبراء الصندوق، وتقوم الفرق المختارة قبل يوم 24 أكتوبر باستكمال الملفات والعروض المطلوبة، من قبل اللجنة المنظمة للجائزة.

كما سيتم عقد التقييم النهائى لمشاريع المبتكرين الشباب بشكل شخصي خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2024 خلال فعاليات منتدى العلماء الشباب لدول البريكس، وستقتصر عروض تقديم المشاريع على 10 دقائق لكل مشروع، وسيتم منح الجوائز لأعلى 3 مشاريع حاصلة على أعلى الدرجات، بجوائز إجمالية تبلغ 50 ألف دولار أمريكي (25 ألف دولار للمركز الأول، 15 ألف دولار للمركز الثاني، و10 آلاف دولار للمركز الثالث).

علمًا بأن آخر موعد لتلقي الطلبات حتى 19 أكتوبر 2024.