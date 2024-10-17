شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يسلم تقرير معسكر منتخب مصر لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، تقاريره الفنية والطبية والإدارية لاتحاد الكرة عن معسكر المنتخب الأخير، الذى أقيم في الفترة من 6 – 15 أكتوبر الجاري وتخلله مباراتي موريتانيا، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا.

وتأهل المنتخب الوطني لنهائيات أمم إفريقيا للمرة الـ27 في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة عقب الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل منتخب مصر رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

حقق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رقما تاريخيا لم يتحقق من قبل بالفوز في 4 مباريات متتالية، في بداية مشواره في تصفيات أمم أفريقيا، لأول مرة في التاريخ بعد فوز المنتخب على موريتانيا على ملعب الأخير بهدف مقابل للاشئ أحرزه إبراهيم عادل .

وحصد المنتخب بطاقة التأهل بالعلامة الكاملة وبدون أى خسارة حتى الآن، كما تربع منتخب مصر على عرش المجموعة الثالثة بـ 12 نقطة بعدما خاض 4مواجهات.

وحقق الفراعنة الفوز فى 4 مباريات دون خسارة أو تعادل، كما سجل المنتخب الوطنى 10 أهداف ولم تسكن شباكه أى أهداف، ويحتل محمود تريزيجيه صدارة هدافى التصفيات برصيد 3 أهداف.