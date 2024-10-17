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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 16-10-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ضم 25 لاعبا لقائمة الفريق الأبيض في بطولة السوبر.

جوميز يستقر على ضم 25 لاعبا لقائمة الزمالك فى السوبر المصري

استقر البرتغالى جوزيه جوميزالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ضم 25 لاعبا لقائمة الفريق الأبيض في بطولة السوبر المصري بالإمارات، المقرر لها في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة فرق الأهلى، بيراميدز، وسيراميكا.

وصول سيف الجزيري وعمر فرج للقاهرة استعدادا للسفر مع الزمالك غداً للإمارات

وصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية كل من، التونسي سيف الدين الجزيري والفلسطيني عمر فرج.

جوميز يتراجع عن ضم الونش لقائمة الزمالك بالسوبر المصري ويستبعد 7 لاعبين

اتفق البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع جهازه المعاون على استمرار تأهيل محمود حمدى الونش في القاهرة.

موعد سفر بعثة الزمالك إلى الإمارات استعدادا للسوبر المصري

تطير بعثة نادى الزمالك إلى الإمارات في العاشرة صباح غداً الخميس استعدادا للسوبر المصري فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

الحماس يسيطر على التدريب الأخير للزمالك قبل السفر للإمارات.. صور

سيطر الحماس على التدريب الختامي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قبل السفر الى الامارات للمشاركة في بطولة السوبرالمحلى في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى.

الزمالك يصرف مكافأة حصد السوبر الأفريقى قبل السفر للإمارات