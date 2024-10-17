شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 16 – 10 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 16 – 10 – 2024 فى مقدمتها، باب الأهلي مفتوح أمام شريف للعودة فى يناير أو الصيف المقبل.

باب الأهلي مفتوح أمام شريف للعودة فى يناير أو الصيف المقبل

فتح مسئولو النادي الأهلي باب عودة محمد شريف مهاجم الفريق السابق ولاعب الخليج السعودي الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، أو في صيف 2025، في ظل حاجة الفريق الأحمر إلى جهوده في المرحلة القادمة.

إقامة قرعة الدوري المصري للموسم الجديد السبت المقبل رسميًا

تقرر إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز وكأس الرابطة يوم السبت القادم الموافق 19 أكتوبر في تمام الساعة الثالثة عصرآ بمشروع الهدف بمنطقة السادس من أكتوبر.

جوميز يتراجع عن ضم الونش لقائمة الزمالك بالسوبر المصري ويستبعد 7 لاعبين

اتفق البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع جهازه المعاون على استمرار تأهيل محمود حمدى الونش في القاهرة وعدم ضمه لقائمة السوبر المحلي في الإمارات بعد أن كان هناك اتجاه في البداية لضمه.

محمود بنتايك يقود الجبهة اليسرى للزمالك فى السوبر المصري

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على استمرار المغربي محمود بنتايك في قيادة الجبهة اليسرى للقلعة البيضاء،في بطولة السوبر المصري،المقرر إقامتها في الإمارات في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

عودة الجزيرى وعمر فرج إلى القاهرة اليوم للسفر مع الزمالك للإمارات غدا

يصل التونسي سيف الدين الجزيري والفلسطيني عمر فرج ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء بعد الانتهاء من التواجد مع منتخبات بلادهما خلال فترة التوقف الدولي.

الأهلي يستقر على تعديل وتمديد عقد كوكا لمدة 4 سنوات قادمة

استقر مسئولو النادي الأهلي على تعديل وتمديد عقد أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق، خلال الفترة القادمة، بعدما بات اللاعب من العناصر المهمة في صفوف الأهلي ومنتخب مصر في الفترة الأخيرة.

بعثة الإسماعيلى تغادر مطار القاهرة إلى قطر لإقامة معسكر خارجى

غادرت بعثة فريق الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، القاهرة متجهة إلى قطر لإقامة معسكر خارجى استعداداً للموسم الجديد، ويأتى سفر بعثة الدراويش اليوم بعد تأجيل السفر 24 ساعة، حيث تقرر السفر اليوم بدلاً من أمس لأسباب إدارية.