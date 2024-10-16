موعد قرعة الدوري المصري للموسم الرياضي 2024 - 2025

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم ، موعد إجراء قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز وكأس الرابطة عن الموسم الجديد 2024 - 2025.

وتحدد إقامة القرعة في تمام الثالثة من عصر يوم السبت المقبل 19 من شهر أكتوبر الجاري.

على صعيد آخر ، تفوق المنتخب الوطني على نظيره موريتانيا بهدف من دون رد ، عبر لاعبه إبراهيم عادل في الدقيقة 85 ليحسم الفراعنة تحت قيادة حسام حسن التأهل رسميًا إلى نهائيات أمم أفريقيا بالمغرب العام المقبل، وأقيم اللقاء خارج الديار على ملعب الفريق الموريتاني في ملعب مباراة أرضيته بالعشب الصناعي .

بتلك النتيجة عزز المنتخب صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة والعلامة الكاملة بعد الفوز في الجولات الأربع الأولى.

وجاء تشكيل المنتخب في لقاء الأمس ومع بدء اللقاء كما يلي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - خالد صبحي - رامي ربيعة - أحمد عيد.

الوسط :محمود صابر - مروان عطية.

الهجوم : عمر مرموش - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو".