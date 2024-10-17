شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: ندرس شراء القندوسي من الأهلي والمدرب رفض انتقال ياسر ريان للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا، جاهزية أحمد القندوسي لاعب الفريق لبطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة فرق الأهلى، الزمالك وبيراميدز.

وأوضح المدير الرياضي لنادي سيراميكا أن أحمد القندوسي جاهز لمباراة الأهلي في السوبر المصري، مؤكداً أن النادي يدرس شراء اللاعب نهائيًا من الأهلي، مضيفاً: "مباراة الأهلي صعبة والبطولة ستكون قوية للغاية بمشاركة أربعة أندية".

وتابع: "الزمالك لم يطلب ضم بيكهام بشكل رسمي والتواصل كان شفهي فقط جميع من أكد هذا كان على السوشيال ميديا فقط، والزمالك كان يرغب في التعاقد مع صديق ايجولا لكن تحدثنا وأبلغنا إدارة الزمالك بالاتفاق مع بيراميدز لضم اللاعب".

وكشف البطاوي حقيقة رفض ناديه انتقال أحمد ياسر ريان إلى صفوف نادي الزمالك، متابعاً: "علاقتنا جيدة جدا مع جميع أندية مصر ولم يتحدث أحد عن انتقال اللاعب إلى الزمالك في الصيف، الفارس الأبيض طلب التعاقد معه في يناير الماضي، وأيمن الرمادى المدير الفني للفريق رفض رحيل اللاعب بسبب حاجة الفريق لجهوده ولدينا قاعدة وهي عدم انتقال لاعب قادم من الأهلي إلى الزمالك، والعكس".