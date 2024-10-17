شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف سلسلة سباقات كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق سلسلة سباقات كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية، يوم السبت المقبل الموافق على 19 أكتوبر الجاري، على مضمار الفروسية بنادي الجزيرة الرياضي.

وتشهد سلسلة سباقات كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية مشاركة العديد من الفرسان الذي يمثلون عددًا من الدول العربية.

وذكرت الجهة المنظمة للبطولة أن استضافة مصر لهذا الحدث الهام يأتي ضمن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصة في الفروسية لعبة النبلاء.

وتقام المنافسات في سباقات كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية على مدار يوم واحد تنتهى عند الخامسة مساءً، بمشاركة 55 متسابقا.

من جهته، قال فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: "بفخر واعتزاز، يسرنا تواجدنا فى مصر من خلال النسخة الـ 31 لسلسلة سباقات الكأس، هذا الحدث السنوي الذي يحتل مكانة مميزة في أجندة سباقات الخيل العالمية، ويحظى بقيمة استثنائية".

ولفت إلى أن هذه المسابقة تسهم في تجسيد التقدم والارتقاء بسباقات الخيل العربية حول العالم، امتداداً لنهج المؤسس لدولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان».

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق بطولة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة في نسختها الأولى عام 1994، حرصاً منه على إبراز أهمية الخيول العربية الأصيلة، والاحتفاء بها على الصعيدين المحلي والعالمي.