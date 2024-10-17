شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يفوز على النصر الليبى بثنائية جوناثان وعاطف وديا استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف الفوز على نظيره النصر الليبى بهدفين مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعتهم على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة، ضمن الاستعدادات النهائية قبل إنطلاق مباريات الدورى الممتاز.

وتمكن الثنائى الكاميرونى جوناثان نجويم قائد الفريق من إحراز الهدف الأول ثم عزز أحمد عاطف مهاجم الفريق بالهدف الثانى.

ويسعى الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت من تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وأختيار الأفضل للتشكيل الاساسى للموسم المقبل.

وجاءت قائمة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية وكريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود.

الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير ايسر وادي دجلة.

الوسط: قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي، وعبد الله حافظ لاعب وسط مهاجم فريق اركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط مهاجم فريق الانتاج الحربي، والبلجيكي محمد اميسي جناح بلدية المحلة، وأحمد مصطفى جناح سموحة، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي.

الهجوم: الزامبي إينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد، والإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد، وضياء السيد مهاجم المنصورة.



مباراة مودرن سبورت مع النصر الليبى الودية (2)



مباراة مودرن سبورت مع النصر الليبى الودية (3)



مباراة مودرن سبورت مع النصر الليبى الودية (4)



مباراة مودرن سبورت مع النصر الليبى الودية (5)