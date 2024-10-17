شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري يؤكد جاهزيته لقيادة دفاع الأهلي بالسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

أكد المغربي أشرف داري، مدافع الأهلي، جاهزيته لقيادة دفاع فريقه في مباريات كأس السوبر المصري، بعدما اشتكى من آلام في القدم خلال مران الاثنين، قبل أن يشارك في مران أمس بشكل طبيعي.

وشارك أشرف داري في "التراي ماتش" الذي خاضه اللاعبون فيما بينهم على هامش مران أمس الثلاثاء، ولم يشكُ من أي إصابة ليتأكد جاهزيته للمشاركة في مباراة السوبر المصري.

وبات أشرف داري جاهزا للسفر رفق بعثة الأهلي إلى الإمارات لخوض السوبر والمشاركة بدءا من مباراة سيراميكا.

وتضم قائمة الأهلي 25 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو علي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة على ملعب التتش قبل التحرك إلى مطار القاهرة، حيث تقرر الاكتفاء بخوض المران مرتين فقط في الإمارات استعداداً للسوبر المصرى.