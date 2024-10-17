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شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 16-10-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها أكد المغربي أشرف داري، مدافع الأهلي، جاهزيته لقيادة دفاع فريقه في مباريات كأس السوبر المصري.

أشرف داري يؤكد جاهزيته لقيادة دفاع الأهلي بالسوبر المصري

أكد المغربي أشرف داري، مدافع الأهلي، جاهزيته لقيادة دفاع فريقه في مباريات كأس السوبر المصري، بعدما اشتكى من آلام في القدم خلال مران الاثنين، قبل أن يشارك في مران أمس بشكل طبيعي.

كشف مصدر مقرب من عمر سيد معوض لاعب فريق الشباب بـ النادي الأهلي مواليد 2005 تفاصيل مفاوضات نادي ريال بيتيس الإسباني مع مسئولي القلعة الحمراء، بشأن التعاقد مع اللاعب بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.