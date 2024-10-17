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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالأربعاء، 16 أكتوبر 2024 11:28 م
شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 16-10-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها أكد المغربي أشرف داري، مدافع الأهلي، جاهزيته لقيادة دفاع فريقه في مباريات كأس السوبر المصري.
أشرف داري يؤكد جاهزيته لقيادة دفاع الأهلي بالسوبر المصري
أكد المغربي أشرف داري، مدافع الأهلي، جاهزيته لقيادة دفاع فريقه في مباريات كأس السوبر المصري، بعدما اشتكى من آلام في القدم خلال مران الاثنين، قبل أن يشارك في مران أمس بشكل طبيعي.
كشف مصدر مقرب من عمر سيد معوض لاعب فريق الشباب بـ النادي الأهلي مواليد 2005 تفاصيل مفاوضات نادي ريال بيتيس الإسباني مع مسئولي القلعة الحمراء، بشأن التعاقد مع اللاعب بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
استقر مسئولو النادي الأهلي على تعديل وتمديد عقد أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق، خلال الفترة القادمة، بعدما بات اللاعب من العناصر المهمة في صفوف الأهلي ومنتخب مصر في الفترة الأخيرة.
يدرس مسئولو النادي الأهلي تعديل وتمديد عقد مروان عطية لاعب وسط الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة، حيث يرغب مسئولي النادي الأهلي رفع القيمة المالية في قيمة عقد مسمار خط الوسط، تقديرا لجهوده في الفترة الماضية، بعدما أصبح أحد الركائز الأساسية في صفوف الأهلي منذ الانضمام إليه في يناير 2023.
يحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، ضمن برنامج التحضير لخوض مباريات كأس السوبر المصري، والتي يستهلها بمواجهة سيراميكا يوم الأحد المقبل في الإمارات، على أن يستأنف تدريباته صباح غدا الخميس على ملعب مختار التتش قبل التوجه إلى المطار واستقلال الطائرة التي تقل البعثة الحمراء إلى الإمارات.
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