جيروزاليم بوست: حزب الله لا يزال يملك ذراعا بحرية عاملة تمتلك صواريخ مضادة للسفن

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين في البحرية الإسرائيلية أن "حزب الله" لا يزال يملك ذراعا بحرية عاملة، تمتلك صواريخ مضادة للسفن وربما صواريخ باليستية بحرية أيضا.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي راقب عن كثب القدرات البحرية لـ"حزب الله" على مدى العقد الماضي؛ وكان معظم اهتمامه منصبا على صاروخ "ياخونت" الأسرع من الصوت من صنع روسيا، والذي وصف بأنه "كابوس الأساطيل الغربية"، لافتة إلى أنه وفقا للتقييمات، تم بيع الصاروخ من روسيا إلى سوريا ثم تم نقله إلى "حزب الله".

وأوضحت أن "حزب الله" طور وحدة بحرية سرية بدعم من إيران، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي نجح في تقليص بعض قدراتها، لافتة إلى أن الوحدة البحرية تتمتع بقدرات متطورة، بما في ذلك الغارات الساحلية وهجمات السفن، كما حصلت على صواريخ وأجهزة رادار متطورة، بعضها مشابه لتلك التي يمتلكها الحوثيون في اليمن.

وحين أشارت إلى أن مسؤولين في البحرية يعتقدون أن هناك احتمالا ضئيلا لأن يحاول "حزب الله" تنفيذ هجوم بحري مفاجئ، بسبب حالة التأهب البحري التي يبديها الجيش الإسرائيلي بالقرب من المياه اللبنانية. أوضحت أن الجيش الإسرائيلي يعتقد حاليا أن إيران قامت بتهريب مجموعة واسعة من الصواريخ إلى "حزب الله"، قبل وأثناء الحرب الحالية.