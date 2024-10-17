شكرا لقرائتكم خبر عن نور النبوي ونور إيهاب يتنافسان على وظيفة في 6 شهور.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان نور النبوي خلال أحداث مسلسل "6 شهور"، المقرر عرضه حصريا على منصة watch it الإلكترونية دور "مراد"، الذي يقدم على وظيفة في شركة عقارات، ويدخل في منافسة وصراع على نفس الوظيفة مع نور إيهاب خلال أحداث العمل لمدة 6 أشهر.

مسلسل 6 شهور بطولة نور إيهاب، نور إيهاب، مراد مكرم، محمد عبد العظيم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، بسمة نبيل، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

وقدم نور النبوى فى رمضان الماضى مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وفى السينما يصور حاليا نور النبوى فيلم الحريفة 2 بطولة أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى.