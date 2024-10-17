شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث مقترح مشروع إقليمى لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP و"مركز تطوير الابحاث الكندية الدولية" و"المنظمة الدولية للتحلية وإعادة استخدام المياه"، لمناقشة مقترح إعداد مشروع إقليمي لعدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .

أشار سويلم إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم 13 دولة من بين أكثر 17 دولة تعانى من الشح المائى على مستوى العالم، وهو ما يستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل مع هذا التحدى.

وأضاف أن عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط نفذت تجارب ناجحة فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل دول الأردن والمغرب وأسبانيا ، وانه من الضرورى الإستفادة من هذه التجارب الناجحة ودراسة تنفيذها بالدول التى تعانى من الشح المائى من خلال تنفيذ مشروع إقليمي تحت مظلة مبادرة AWARe يجمع عدة دول تواجه تحديات متشابهه فى مجال المياه .