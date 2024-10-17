شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه الجمعية الرياضية المنصورية اليوم في ثاني ودياته بمعسكر المغرب والان مع تفاصيل الخبر

أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة محمود جابر، الاتفاق مع مسئولي نادي الجمعية الرياضية المنصورية - أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري المغربي - على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس بتوقيت الرباط - الخامسة بتوقيت القاهرة - وذلك على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية.

كان المصري قد خاض الثلاثاء أولى مبارياته الودية بمعسكره المقام بالمملكة المغربية أمام الرشاد البرنوصي وهي المباراة التي انتهت بفوز المصري بهدفين للاشئ سجلهما السنغالي بابا بادجي والمغربي عبد الإله حفيظي.

ويخضع المغربي عبد الإله حفيظي، لاعب الرجاء المغربي السابق، لاختبار فني في معسكر المصري المقام حالياً بالمغرب، حيث شارك اللاعب في ودية الفريق الأولى بمعسكر المغرب أمام الرشاد البرنوصي وسجل هدفاً في فوز المصري بثنائية نظيفة.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم المصري بهدف نظيف سجله السنغالي بابا بادجي في الدقيقة الثلاثين، فيما أضاف اللاعب المغربي عبد الإله حفيظي - والذي يخضع للاختبار مع المصري - الهدف الثاني للنسور الخُضر في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني الذي شهد تصدي حارس المصري محمود حمدي لركلة جزاء ببراعة في الدقيقة التاسعة.