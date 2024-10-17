شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء تسجل 85 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، حدوث استقرار في بورصة الدواجن اليوم الخميس في مصر ، عقب انخفاض الفراخ البيضاء بصورة ملحوظة بالأسواق خلال منتصف تعاملات هذا الأسبوع.

وشهدت بورصة الدواجن اليوم تراجعاً في سعر الكتكوت الابيض حوالي 34 جنيها من مستويات تجاوزت 40 جنيها الأيام الماضية ، كما تراجع سعر الكتكوت الساسو إلي 30 جنيها من مستويات 43 جنيها، والبلدي انخفض إلي مستويات 13 جنيها.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية لـ "الخليج 365 "، إن بورصة الدواجن تراجعت إلي مستويات 72 جنيها مقابل مستويات وصلت 85 جنيها في الأسبوع الماضي بانخفاض 13 جنيها بنسبة تراجع 18 % خلال أسبوع.

وأضاف ، أن حركة السوق ترتبط بعدة عوامل منها العرض والطلب وحجم الاستهلاك ودورات الإنتاج وسعر الأعلاف وغيرها من العوامل التي تساهم في تغير أسعار الدواجن في مصر.

كما تراجع البط المسكوفي إلى 68 جنيها والمولر 68 جنيها والسمان عمر أسبوعين وصل سعره 9 جنيهات والفراخ الفيومي 23 جنيها للكتكوت، بتراجعات جماعية.

وذكرت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن تفعيل البورصة الرئيسية الدواجن في القليوبية يمكن أن يساهم في ضبط السوق ، حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.