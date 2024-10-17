شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف سليمان وصيفاً لبطولة أوراكل نت سويت للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

حقق يوسف سليمان، فجر اليوم الخميس، وصافة بطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التى أقيمت فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 11 إلى 17 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وخسر يوسف سليمان فى المباراة النهائية أمام الويلزى جويل مكين، بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 12-10, 8-11, 11-3.

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بواقع 19 لاعباً ولاعبة من مصر جاءوا كالتالي..

9 لاعبين فى منافسات الرجال وهم: محمد أبو الغار، محمد الشربيني، على أبو العنين، عمر مسعد، كريم الحمامي، مازن هشام، طارق مؤمن، يوسف سليمان، وكريم عبد الجواد.

10 لاعبات فى منافسات السيدات وهن: نادين شاهين، مريم متولي، منه حامد، نور أبو المكارم، كنزى أيمن، سنا إبراهيم، ملك خفاجي، فريدة محمد، زينة ميكيوي، وأمينة عرفي.