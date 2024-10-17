اخبار الرياضه

يوسف سليمان وصيفاً لبطولة أوراكل نت سويت للاسكواش

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف سليمان وصيفاً لبطولة أوراكل نت سويت للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الخميس، 17 أكتوبر 2024 08:24 ص

حقق يوسف سليمان، فجر اليوم الخميس، وصافة بطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التى أقيمت فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 11 إلى 17 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وخسر يوسف سليمان فى المباراة النهائية أمام الويلزى جويل مكين، بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 12-10, 8-11, 11-3.

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بواقع 19 لاعباً ولاعبة من مصر جاءوا كالتالي..

9 لاعبين فى منافسات الرجال وهم: محمد أبو الغار، محمد الشربيني، على أبو العنين، عمر مسعد، كريم الحمامي، مازن هشام، طارق مؤمن، يوسف سليمان، وكريم عبد الجواد.

10 لاعبات فى منافسات السيدات وهن: نادين شاهين، مريم متولي، منه حامد، نور أبو المكارم، كنزى أيمن، سنا إبراهيم، ملك خفاجي، فريدة محمد، زينة ميكيوي، وأمينة عرفي.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements