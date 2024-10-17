شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مفيش إنترنت.. أبل تطرح خدمة Send Later لجدولة رسائلك النصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ابل عن اتاحة خدمة جدولة الرسائل النصية لملايين أجهزة ايفون، مع تمكينك من إرسالها حتى في حالة عدم وجود إشارة،لإرسالها في أي وقت تقريبًا، كما تتيح هذه الخدمة إرسال هذه الرسالة، حتى إذا لم تكن لديك إشارة عندما يحين موعد التسليم.

أبل تطرح خدمة Send Later.. اعرف التفاصيل

وجاءت هذه الميزة باسم Send Later، والتي تم تضمينها في تحديث iOS 18 الجديد من ابل، وتم طرح تلك الميزة دون تكلفة إضافية مقارنة بإرسالها بشكل طبيعي.

كيفية جدولة رسالة نصية.

كيفية تشغيل خدمة Send Later

وحددت ابل آليات جدولة الرسائل النصية، فلا بد من التأكد أولا من هاتفك الايفون يعمل بنظام التشغيل iOS 18 أو إصدار أحدث، وما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج للتحقق.

وقد لا يحتاج المستلم إلى نظام التشغيل iOS 18 لتلقي الرسائل النصية المجدولة، ثم انتقل ببساطة إلى تطبيق الرسائل على هاتف ايفون الخاص بك، وانقر على علامة الجمع، ثم اختر "إرسال لاحقًا"، ثم اضغط على الوقت ثم اختر خيارًا من المجدول، وتلقائيا سيتم تحديد الوقت الذي سيتم فيه إرسال رسالتك النصية في النهاية، وأخيرًا، أدخل رسالة ثم انقر فوق "إرسال" السهم الأزرق، وستظهر رسالتك بخط منقط حتى يحين وقت التسليم.

ويجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لجدولة النص، ولكن بمجرد القيام بذلك، يتم تشفير الرسالة وتخزينها على خوادم ابل، لذا، سيتم إرسالها حتى إذا كنت غير متصل بالإنترنت عندما يحين وقت إرسالها.

ويمكنك جدولة رسالة نصية فقط حتى 14 يومًا، ومن الممكن أيضا إعادة جدولة الرسائل المجدولة وتحريرها وحتى إلغاؤها في أي وقت قبل التسليم، ولكن لا يمكنك القيام بأي من هذا إلا إذا كنت متصلاً بالإنترنت.

ولتعديل رسالة، ما عليك سوى الضغط باستمرار على الرسالة ثم اختيار أحد الخيارات، كما يمكنك أيضًا اختيار "إرسالها على الفور" إذا غيرت رأيك بشأن تأخير إرسال رسالة نصية.