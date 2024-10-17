شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام لاعبى الأهلي الدوليين فى مران اليوم قبل السفر للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم لاعبو الأهلي الدوليين في مران اليوم بعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية حث يشارك في المران خماسي المنتخب الوطني الأول ، محمد الشناوي ، مصطفى شوبير ، رامي ربيعة ، مروان عطية وأحمد نبيل كوكا بعدما تواجد اللاعبين الخمسة في معسكر منتخب مصر الأخير الذي خاض فيه منتخبنا الوطني الأول مباراتي موريتانيا بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة ( المغرب 2025) وفازت مصر بثنائية نظيفة في الذهاب بالقاهرة ثم فازت بهدف نظيف في لقاء العودة ليتأهل الفراعنة رسمياً للبطولة، كما ينتظم في مران اليوم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بعد مشاركته مع منتخب بلاه في الأجندة الدولية.

وتضم قائمة الأهلي 25 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس ، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو علي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة على ملعب التتش قبل التحرك إلى مطار القاهرة حيث تقرر الاكتفاء بخوض المران مرتين فقط في الإمارات استعداداً للسوبر المصري .